Якутск, , 07:44 — REGNUM Транспортная система Якутии будет постепенно перестраиваться из-за смены сезона. В конце сентября в республике начнут закрывать паромные переправы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Паром Салехард - Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Сроки предварительные и будут корректироваться в зависимости от обстановки на реках. Пока предполагается закрыть 30 сентября навигацию по реке Вилюй, с 12 октября — на Алдане, после 16 октября — на реки Лене.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии просит планировать свои поездки и принять меры по своевременному завозу грузов до завершения навигации 2022 года», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, попасть в Якутск со стоны посёлке Нижний Бестях, который соединяет республику с остальной частью России по железной дороге, можно только на пароме или по зимней дороге после становления льда. Жители республики ждут, когда в столицу построят Ленский мост.