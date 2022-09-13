Тегеран, 13 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. 12 сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что судьба полноправного членства страны в Шанхайской организации сотрудничества будет определена на саммите в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Согласно данным Mehr, президент Ирана Ибрагим Раиси намерен принять участие в саммите, который знаменует собой 22-ю встречу глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Сафари отметил, что ШОС является ключевым блоком с точки зрения различных факторов, включая транзит и энергетику; оба аспекта имеют важное значение для Ирана.

Он также подчеркнул, что иранский президент проведет двусторонние встречи с официальными лицами Узбекистана, заявив при этом, что обе стороны планируют подписать почти два десятка соглашений для активизации взаимного сотрудничества, в том числе в области энергетики.

Еще в сентябре 2021 года заявка Ирана на вступление в ШОС была одобрена всеми членами организации, которыми являются Россия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Индия и Пакистан.