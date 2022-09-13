Москва, , 07:37 — REGNUM Молдавия может не закупать природный газ у России и способна «за бесценок» забирать голубое топливо у соседней Румынии, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так сенатор оценил слова молдавского президента Майи Санду, посетовавшей на «высокие цены» на топливо из России, за которое Кишинев не может заплатить, продолжая вести ежемесячные переговоры с «Газпромом». Парламентарий также отметил, что Молдавии следует переходить на сжиженный природный газ (СПГ) из США.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», — подернул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского природного газа для Молдавии увеличилась на 29% в сравнении с августом и достигла рекорда — $1882,78 за тысячу кубометров.

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