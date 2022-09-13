Москва, 13 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Молдавия может не закупать природный газ у России и способна «за бесценок» забирать голубое топливо у соседней Румынии, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Так сенатор оценил слова молдавского президента Майи Санду, посетовавшей на «высокие цены» на топливо из России, за которое Кишинев не может заплатить, продолжая вести ежемесячные переговоры с Газпромом. Парламентарий также отметил, что Молдавии следует переходить на сжиженный природный газ (СПГ) из США.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», — подернул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского природного газа для Молдавии увеличилась на 29% в сравнении с августом и достигла рекорда — $1882,78 за тысячу кубометров.

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