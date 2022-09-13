Тегеран, 13 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Иранский борец греко-римского стиля Мохаммад Реза Герай завоевал серебро на чемпионате мира по борьбе 2022 года в Сербии, принеся своей стране первую медаль на международном турнире, который проходит с 10 по 18 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранский борец вышел в финал, победив соперников из Киргизии, Южной Кореи и Грузии. Однако в финальном матче Герай проиграл своему сопернику из Сербии со счетом 4:5.

Герай завоевал золото в весовой категории до 67 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года, проходивших в японской столице Токио.

Годом ранее он также завоевал золото в весовой категории 72 кг на чемпионате Азии по борьбе, а в 2018 году добыл бронзу в весе до 67 кг среди мужчин на Азиатских играх, которые проходили в столице Индонезии.