Вашингтон, , 07:35 — REGNUM В Сеть выложили фотографии, на которых запечатлены несколько ранних версий консоли Steam Deck. Изображения были опубликованы 13 сентября на портале GamesRadar.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Снимки разместил на своей странице в соцсети сотрудник компании Valve Пьер-Лу Гриффе. На них показаны несколько вариантов консоли, которые Valve создала в 2019 году. Автор статьи Джордан Герблик обратил внимание на версию Steam Deck, которая имеет круглые трекпады. Он отметил, что она понравилась не только ему, многие пользователи написали в комментариях, что им также пришёлся по душе этот вариант дизайна устройства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve открыла центры по ремонту Steam Deck. На известном сайте iFixit компания также разместила руководства по самостоятельной починке консоли.

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