Тегеран, 13 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. 12 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что формирование инклюзивного правительства в Афганистане, в котором будут принимать решения представители различных этнических групп, крайне необходимо для установления мира и стабильности в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Высокопоставленный иранский дипломат сделал это замечание во время вебинара с новозеландским коллегой Нанайей Махутой.

Амир Абдоллахиан отметил, что Иран в настоящее время принимает более 4,5 миллионов афганских беженцев и предлагает им различные услуги, призывая международное сообщество, а также дружественные страны помочь афганцам в этом отношении.

Махута похвалил Иран за его гуманитарную помощь и усилия по приему афганских беженцев. Он заявил, что политика Новой Зеландии также призывает к установлению мира в Афганистане и оказанию помощи беженцам из этой страны.