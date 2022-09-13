Тегеран, 13 сентября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. 12 сентября Сирия и Иран обсудили взаимодействие в промышленном секторе, сотрудничество по возобновлению совместных промышленных проектов в Сирии, а также обмен опытом для достижения общих целей. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

קרלוס הגדול Иран и Сирия на карте мира

Министр промышленности Сирии Зияд Саббах и посол Ирана в Дамаске МахдиСобхани встретились в сирийской столице с целью обсуждения двусторонних связей.

В ходе встречи сирийский министр проинформировал посла Ирана о последних экономических и промышленных событиях в Сирии, указав на некоторые признаки восстановления страны в свете усилий, предпринятых для преодоления санкций и экономической войны.

Сирийский министр также указал на меры по восстановлению промышленного сектора, сильно пострадавшего во время войны, призвав к обеспечению национальных потребностей посредством сотрудничества с дружественными и союзническими странами.

Со своей стороны, иранский посол выступил в поддержку Сирии, призвав к укреплению политического сотрудничества и промышленного партнерства между двумя странами.