Улан-Удэ, , 07:30 — REGNUM В селе Красноярово Иволгинского района Бурятии местный житель спас детей из горящего дома. Инцидент произошёл днём 12 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар в жилом доме в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Увидев пожар в соседнем доме, мужчина заметил внутри троих несовершеннолетних детей. Их родители в это время были на работе.

«Вместе со старшей дочкой они организовали эвакуацию. Девочка передавала детей через окно, где их забирал сосед, а затем помог выбраться и ей самой», — отметили в ведомстве.

К моменту прибытия пожарных крыша дома, а также веранда были полностью охвачены огнём. В результате дом обгорел на площади 62 кв. метра. По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания в распределительной коробке на вводе в дом.

Добавим, что всего с начала года в республике зарегистрировано 310 пожаров из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В результате погибли девять человек, ещё 17 получили травмы.

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