Тегеран, 13 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Компания British Petroleum (BP) в своем недавнем статистическом обзоре мировой энергетики объявила, что добыча сырой нефти и конденсата в Иране выросла до 3,17 млн баррелей в сутки при росте на 16,1%. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Ранее BP опубликовала свой 71-й ежегодный статистический обзор мировой энергетики, который является одним из самых надежных отчетов о мировой энергетике. Этот статистический обзор мировой энергетики публикуется с 1960-х годов.

Согласно обзору, добыча сырой нефти и конденсата в Иране в 2021 году составила 2,73 млн баррелей в сутки, которая выросла до 3,17 млн баррелей в сутки в 2022 году (на 16,1%).

В отчете также говорится, что добыча нефти в Иране в 2021 году составила 143,2 млн тонн, однако объем увеличился на 17,4% до 167,7 млн тонн в 2022 году.

2 сентября 2022 года генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) и заместитель министра нефти Ирана заявили, что мощности по добыче нефти в Иране увеличатся на 200 000 баррелей в сутки к концу текущего иранского года (21 марта 2023 года) и достигнут 4,03 млн баррелей в сутки.