Тегеран, 13 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 12 сентября глава Центра финансовой информации министерства экономики Ирана заявил, что Иран является пионером в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в регионе, указав на меры, принятые в этой области. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Pixabay.com Отмывание денег

Хади Хани заявил: «Запустив финансово-экономический профиль, а также интегрированную систему борьбы с отмыванием денег, мы можем предотвратить отмывание денег и экономическую коррупцию путем мониторинга финансовой и экономической информации по всей стране».

Он также подчеркнул важность повышения осведомленности людей о борьбе с отмыванием денег.

«Усиливая координацию между органами власти, ответственными за хранение средств, и теми, кто заинтересован в борьбе с отмыванием денег, мы можем представить Иран как пионера в борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями в мире», — сообщил иранский представитель.