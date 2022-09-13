Москва, , 07:32 — REGNUM По делу, которому арбитраж Москвы ранее присвоил гриф «Совершенно секретно», Минобороны России отказали во взыскании неустойки в размере почти 16 млн рублей. Ответчиком в споре выступала авиационная холдинговая компания «Сухой». Слушания проходили в закрытом режиме от общественности и сам вердикт не обнародовался. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Спор вёлся о взыскании неустойки в размере 15 989 076 рублей 30 копеек по госконтракту от октября 2018 года. Третьим лицом в деле участвовало ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). От последнего в материалы спора и поступили документы, имеющие гриф «Совершенно секретно», что привело к переводу разбирательства в закрытое судебное заседание. Позднее в карточке дела появилась запись судьи Нариманидзе — »в иске отказать полностью».

Напомним, спор слушался с октября 2021 года.

Ранее Минпромторг России проиграл спор с ОАК на сумму 119 млн рублей. Дело из-за секретности материалов также закрыли от общественности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в мае министерству отказали во взыскании с компании «Сухой» почти 242 млн рублей неустойки.