Глава МИД: Иран всецело отстаивает волю йеменского народа
Тегеран, 13 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. 12 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика всегда была сторонником воли и решимости йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с представителем йеменского движения «Ансарулла» Мохаммедом Абдулсаламом, который также является главой переговорной делегации Правительства национального спасения Йемена.
Ссылаясь на глубокие и исторические отношения между двумя народами, министр иностранных дел выразил поддержку Ираном начала и продления перемирия в Йемене.
Амир Абдоллахиан охарактеризовал прекращение огня как введение в действие устойчивого мира. Кроме того, он выразил надежду, что гуманитарная помощь будет оказана Йемену после полного прекращения осады.
Со своей стороны, представитель Йемена выразил признательность Исламской Республике за ее поддержку в трудные времена.
Абдулсалам также проинформировал Амир Абдоллахиана о последних событиях в Йемене.