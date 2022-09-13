Тегеран, 13 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. 12 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика всегда была сторонником воли и решимости йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ibtimes.com Йемен

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с представителем йеменского движения «Ансарулла» Мохаммедом Абдулсаламом, который также является главой переговорной делегации Правительства национального спасения Йемена.

Ссылаясь на глубокие и исторические отношения между двумя народами, министр иностранных дел выразил поддержку Ираном начала и продления перемирия в Йемене.

Амир Абдоллахиан охарактеризовал прекращение огня как введение в действие устойчивого мира. Кроме того, он выразил надежду, что гуманитарная помощь будет оказана Йемену после полного прекращения осады.

Со своей стороны, представитель Йемена выразил признательность Исламской Республике за ее поддержку в трудные времена.

Абдулсалам также проинформировал Амир Абдоллахиана о последних событиях в Йемене.