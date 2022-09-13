Индия, 13 сентября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В городе Секундерабаде, расположенном на юге Индии, в ночь на 13 сентября в результате пожара в салоне по продаже электрических самокатов погибло не менее восьми человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Dave Hogg Пожар

По его данным, пожар сначала возник в салоне на первом этаже многоэтажного здания, после чего перекинулся на другие этажи. Причиной большинства смертей оказалось удушье, вызванное густым дымом. В настоящее время на месте трагедии продолжают работать пожарные расчёты.

Как сообщало ИА REGNUM, в башкирском городе Салавате сгорел склад готовой продукции.

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