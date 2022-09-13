Среднеуральск, Свердловская область, , 07:23 — REGNUM Глава Среднеуральска Свердловской области Александр Ковальчик может уйти в отставку. Об этом пишут СМИ.

Состояние очистных сооружений в Среднеуральске Пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО

По данным 66.ru, он уже предупредил подчинённых о вероятном своём уходе. Впрочем, заявления об увольнении пока не написал. Но он готов сделать это после получения соответствующих указаний из резиденции губернатора.

В разговоре с журналистами чиновнику назвал сведения слухами, но отметил, что готов написать заявление об уходе, если будет команда от губернатора.

А источник журналистов в региональном правительстве утверждает, что губернатор Евгений Куйвашев пока не намерен отпускать Ковальчика.

Добавим, в качестве повода для отставки СМИ называют проблему с реконструкцией очистных сооружений. Кстати, именно на этом объекте в августе погибли двое рабочих.