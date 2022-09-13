Якутск, , 07:24 — REGNUM Почти 20% избранных в Якутии 11 сентября кандидатов баллотировались самовыдвиженцами. Всего должности и депутатские места после выборов получили 3068 человек, сообщило ЯСИА.

Выборы launedekeg.wordpress.com

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«Единой России» досталось более 75% мандатов и мест в органах власти по итогам голосования. Поддержку почти 2% избирателей получили представители «Справедливой России — за правду», 2,28% — КПРФ, 0,75% — ЛДПР. Один мандат взяла партия «Родина».

Остальные 19,75% мест достались кандидатам, баллотировавшимся без партийной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в том числе самовыдвиженцы возглавили три района Якутии — Мегино-Кангаласский Ленский и Абыйский. Кандидат без партийной поддержки также был избран главой посёлке Саскылах, который является центром Анабарского района республики.