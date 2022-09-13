Ереван, 13 сентября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Власти Армении уже обратились к России в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает общественное телевидение Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Кроме того, Ереван также сделал подобные запросы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет безопасности ООН. Ранее об этих планах объявило правительство Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана нанесли удары с использованием артиллерии и бесполотников по направлению армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Армения объявила о гибели и ранении людей на своей территории. Кроме того, из ряда армянских сел у границы республики были эвакуированы жители.

Азербайджанская сторона в свою очередь обвинила Армению в провокации. В Баку утверждают, что армянская армия обстреляла позиции войск Азербайджана, из-за чего вооруженные силы якобы понесли потери среди личного состава.