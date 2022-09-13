Хабаровск, , 09:02 — REGNUM В краевой школе-интернате №9 посёлка Переяславка для детей с интеллектуальными нарушениями по национальному проекту «Образование» открылся центр профессиональных компетенций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Центр профессиональных компетенций в Переяславке Пресс-служба правительства Хабаровского края

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По словам директора школы-интерната Татьяны Коржуевой, благодаря возможностям нацпроекта, переоборудованы два кабинета столярного профиля в многопрофильный центр профессиональных компетенций «Рабочий по обслуживанию зданий». Ученики смогут изучать основы столярного дела, выполнять строительные и ремонтные работы и в результате — освоить востребованную профессию. Для этого центр оснащен современным технологическим оборудованием. Речь идёт о лазерных и фрезерных станках, приборах для выжигания, слесарных и столярных инструментах.

«Также переоборудован кабинет растениеводства и сити-фермерства, появились портативные и приусадебные теплицы. На торжественном открытии ученики приняли участие в мастер-классе — вместе посадили первую рассаду. Кроме того, в школе появилась видеостудия. В ней не только наши воспитанники, но и ученики из других школ района будут снимать мультфильмы и монтировать ролики на российском оборудовании. Профессиональные навыки по направлению «Клининг» освоят дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Для них открыли не только кабинет профессиональной направленности, но и арт-пространство, где школьники смогут разрабатывать крупную и мелкую моторику, заниматься с логопедом и специалистами психолого-педагогического сопровождения», — добавила Татьяна Коржуева.

В 2022 году по нацпроекту «Образование» современным оборудованием оснащены мастерские трёх образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Помимо Переяславки, новые мастерские также появились в Комсомольске-на-Амуре и Бикине.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в Магадане открыли четыре современные мастерские на базе политехникума.