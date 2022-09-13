Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора собирается подать иск к уральскому лагерю «Баранчинские огоньки», где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В рамках расследования специалисты выявили в лагере ряд нарушений. В частности, несоответствие требованиям санитарных правил и требованиям технических регламентов Таможенного союза.

В свердловском управлении Роспотребнадзора предлагают гражданам, чьи дети летом 2022 года находились в лагере «Баранчинские огоньки», присоединиться к коллективному иску. Сделать это можно до 20 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в лагере произошла вспышка норовируса. Отравились 17 отдыхающих. Причиной стал кислородный коктейль, который приготавливала работница, являвшаяся носителем вируса.

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