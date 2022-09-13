Хоринский район, Бурятия, , 07:16 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировали один лесной пожар, ещё одно возгорание локализовано. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Всего за сутки пожарные тушили три очага в в Кижингинском и Хоринском районах. Причиной двух из них стал переход огня с земель иных категорий, ещё один произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

«На тушении работало 150 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 28 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 38,3 га», — отметили в ведомстве.

В результате пожар в Хоринском районе удалось ликвидировать, ещё один — локализовать. По словам сотрудника агентства Петра Будунова, тушение осложнялось сильным ветром, из-за которого возгорание превращается в верховой пожар. По состоянию на утро 13 сентября новых очагов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Хоринского района объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

Читайте также: В Бурятии объявлена чрезвычайная пожарная опасность