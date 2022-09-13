Токио, 13 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Власти Японии продолжат сохранять в отношении России санкционный режим и оказывать нацистскому киевскому режиму серьёзную поддержку. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 13 сентября заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно «Мы планируем как следует продолжать осуществлять совместные антироссийские санкции и поддержку [Киева]».

По его словам, [проживающий на территории б. УССР] народ «изо всех сил защищает свои территории, суверенитет и семьи», поэтому будет и дальше всецело поддерживаться Японией.

Мацуно воздержался прогнозировать дальнейшее развитие боевых действий на территории б. УССР, отметив, что в курсе заявлений киевского режима «об успехах ВСУ на северо-восточном направлении». Но подчеркнул, что в любом случае возглавляемое G7 международное сообщество «должно продолжить давать решительный ответ» на любые действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оружие, которое было передано Киеву Берлином, играет «решающую роль» в ходе специальной военной операции России на территории б. УССР.