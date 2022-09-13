Санта-Моника, США, 13 сентября 2022, 07:04 — REGNUM Компания Activision подробно рассказала о предстоящем открытом бета-тестировании игры Call of Duty: Modern Warfare 2, в том числе раскрыла информацию о наградах, которые получат его участники. Об этом 13 сентября сообщает портал GamesRadar.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare
Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Прогресс игроков не будет перенесён напрямую из бета-версии в релизную версию игры, но участники тестов получат возможность разблокировать десять наград, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2 в момент выхода. Отмечается, что геймеры также смогут использовать их в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone 2. Участники бета-тестирования смогут получить все награды после достижения 30-го уровня.

Напомним, первыми доступ к открытому бета-тестированию Call of Duty: Modern Warfare 2 получат владельцы консолей PlayStation, они смогут присоединиться к нему уже 16 сентября 2022 года. Пользователи остальных платформ примут участие в тестах 22 сентября 2022-го.

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