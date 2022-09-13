Санта-Моника, США, 13 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Компания Activision подробно рассказала о предстоящем открытом бета-тестировании игры Call of Duty: Modern Warfare 2, в том числе раскрыла информацию о наградах, которые получат его участники. Об этом 13 сентября сообщает портал GamesRadar.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Прогресс игроков не будет перенесён напрямую из бета-версии в релизную версию игры, но участники тестов получат возможность разблокировать десять наград, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2 в момент выхода. Отмечается, что геймеры также смогут использовать их в многопользовательской игре Call of Duty: Warzone 2. Участники бета-тестирования смогут получить все награды после достижения 30-го уровня.

Напомним, первыми доступ к открытому бета-тестированию Call of Duty: Modern Warfare 2 получат владельцы консолей PlayStation, они смогут присоединиться к нему уже 16 сентября 2022 года. Пользователи остальных платформ примут участие в тестах 22 сентября 2022-го.