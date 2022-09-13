Кызыл, , 07:02 — REGNUM Власти Тувы 9 сентября получили от «Тувинской горнорудной компании» (ТГРК) уведомление о прекращении с 12 сентября продажи угля населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Транспортировка угля. Тува Правительство Тувы

Предприятие, как отмечается, занимает доминирующее положение на рынке каменного угля в регионе, поэтому в уведомлении были усмотрены нарушения гражданского и антимонопольного законодательства. В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг связался с руководством компании.

«Была достигнута устная договоренность не вводить ограничительные меры без проработки вопроса, определения оптимальных решений по своевременному, беспрепятственному обеспечению населения углем», — отметили в правительстве.

Руководитель субъекта направил в связи с этим обращения в прокуратуру и управление ФАС. Между тем, местные жители при попытке купить уголь на разрезе увидели объявления об ограничении продаж. После встречи министра топлива и энергетики Тувы Владимира Фунтикова с директором ТГРК Валерием Куликовым ограничение было снято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики установили предельные цены на уголь для жителей, реализуемого с угольного разреза ООО «ТГРК» в размере 2220,1 рублей за тонну. Топливо отпускается в расчёте не более 119 кг на 1 кв. метр площади жилья.

Для удобства населения было принято решение организовать в муниципалитетах государственных топливных складов. Однако к концу августа, по данным прокуратуры, в восьми районах склады так и не были готовы.

Читайте ранее в этом сюжете: В районах Тувы выявили неготовность угольных складов для населения