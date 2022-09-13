Кызыл, 13 сентября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Власти Тувы 9 сентября получили от «Тувинской горнорудной компании» (ТГРК) уведомление о прекращении с 12 сентября продажи угля населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Тувы Транспортировка угля. Тува

Предприятие, как отмечается, занимает доминирующее положение на рынке каменного угля в регионе, поэтому в уведомлении были усмотрены нарушения гражданского и антимонопольного законодательства. В связи с этим глава республики Владислав Ховалыг связался с руководством компании.

«Была достигнута устная договоренность не вводить ограничительные меры без проработки вопроса, определения оптимальных решений по своевременному, беспрепятственному обеспечению населения углем», — отметили в правительстве.

Руководитель субъекта направил в связи с этим обращения в прокуратуру и управление ФАС. Между тем местные жители при попытке купить уголь на разрезе увидели объявления об ограничении продаж. После встречи министра топлива и энергетики Тувы Владимира Фунтикова с директором ТГРК Валерием Куликовым ограничение было снято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики установили предельные цены на уголь для жителей, реализуемого с угольного разреза ООО «ТГРК», в размере 2220,1 рубля за тонну. Топливо отпускается в расчёте не более 119 кг на 1 кв. метр площади жилья.

Для удобства населения было принято решение организовать в муниципалитетах государственные топливные склады. Однако к концу августа, по данным прокуратуры, в восьми районах склады так и не были готовы.