Курган, 13 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Кургане перекроют ул. К. Маркса для движения до 4 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза.

blickpixel Изношенные трубы

Мэрия Кургана позволила «Водному Союзу» продлить работы и согласовала закрытие движения по ул. К. Маркса на участке от ул. Савельева до ул. Аргентовского до 4 октября 2022 года. Специалисты приняли решение полностью заменить изношенный участок труб.

В компании «Водный Союз» отмечают, что на сегодня в Кургане износ канализационных сетей составляет 96%. Количество провалов на коллекторах большого диаметра с каждым годом только растёт.

«Водный союз» — крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения.