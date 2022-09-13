Херсон, Бывш. УССР, , 07:01 — REGNUM Киевский режим потерял более 3,5 тыс. человек в ходе противостояния на херсонском направлении, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ (сс)

По его словам, речь идет о лицах, которых Киев «загнал» в ВСУ насильно.

«Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», — сказал чиновник, слова которого цитирует РИА Новости.

Стремоусов отметил, что ВСУ, не смотря на свои заявления, никуда реально не продвинулись, и они находятся в населенных пунктах, в которых российских войск не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа военный эксперт Алексей Леонков написал о том, что действия киевских боевиков на херсонском направлении необходимо рассматривать не как наступление, а как «самоубийство».

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