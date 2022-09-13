Пекин, , 06:58 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая 12 сентября прошли поминальные службы в память о жертвах землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего 5 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение Zeml.info

Службы одновременно проводились в городке Моси уезда Лудин, эпицентре землетрясения, и в сильно пострадавшем округе Шимянь города Яань. В службах приняли участие официальные лица центральных и местных органов власти, спасатели, медицинский персонал, волонтеры и местные жители. По состоянию на вечео 11 сентября, в общей сложности 93 человека погибли и 25 пропали без вести в результате землетрясения.

По данным спасательного штаба, 55 погибших пришлось на Градзе-Тибетский автономный округ провинции, в то время как в городе Яань было зарегистрировано 38 смертей.