Челябинск, 13 сентября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Организации из Челябинской области примут участие в зерновых интервенциях, проводимых Минсельхозом Росчсии. Такую задачу им поставил губернатор Алексей Текслер.

Зерно

«Поставил задачу в целях поддержки цены на зерно», — заявил чиновник. И добавил, что о включении региона в программу зерновых интервенций есть предварительная договорённость. Эта программа позволит обеспечить тем, кто будет участвовать в ней, лучшую цену.

Также Текслер среди задач назвал обеспечение региональным элеваторам возможности хранить излишки зерна от фермеров бесплатно в свободных ёмкостях. «Тоже важная мера, нужно минимизировать хранение зерна под открытым небом», — подчеркнул чиновник.