Белогорск, Амурская область, , 20:28 — REGNUM Центральная библиотека имени Горького в Белогорске Амурской области преобразована в модельную. Модернизация состоялась по национальному проекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В библиотеке сделали ремонт, закупили новые книги, мебель и оборудование. Книжный фонд учреждения пополнился более, чем на 34 тыс. экземпляров изданий. В том числе в библиотеке появилось портативное устройство для слабовидящих.

«Кладется документ, открывается на нужной странице, затем проходит его сканирование, и затем происходит звуковое воспроизведение», — рассказала главный библиотекарь Центральной библиотеки им. М. Горького Светлана Мирошниченко.

Дети приходят в учреждение, в том числе, чтобы послушать музыку и побывать в так называемой чилл-зоне. Также есть возможность воспользоваться устройством для создания виртуальной реальности, отметила постоянный читатель библиотеки Полина Мудрая.

«Библиотека сегодня — это не книги, газета и пресса, не только. Это ещё и развитие духовное, нравственное, культурное. Мы сделали всё, формируя нашу библиотеку, чтобы каждый нашёл себе занятие по интересам», — подчеркнула директор Центральной библиотеки им. М. Горького Наталья Бауло.

Всего в 2022 года в Амурской области будут модернизированы восемь библиотек. Уже открылись учреждения в сёлах Толстовка и Жариково Тамбовского района, Черемхово, Петропавловка и Среднебелая Ивановского муниципального округа. Заканчивается ремонт в библиотеках Благовещенска и Свободного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Приамурье также были модернизированы по нацпроекту «Культура» восемь библиотек в Благовещенске, Свободном, Константиновке, Березовке, Новобурейском, Екатеринославке и Поярково.