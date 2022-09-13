Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. На Сахалине антимонопольщики выявили картельный сговор на торгах, в том числе, при реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФАС.

Blogtrepreneur Торги

Читайте также: Камчатские антимонопольщики выявили сговор транспортного картеля

В сговоре подозревают ООО «Восток-МГК», ООО «Востокдорстрой», ООО «Транслайн» и ООО «Перевал». Предполагается, что фирмы договорились о поддержании цен на торгах по дорожному строительству в островном регионе.

Сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 1,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке антимонопольщики выявили сговор транспортных компаний при проведении электронных аукционов на поставку автотранспортных средств в Камчатском крае, Сахалинской области, Приморском крае, Ростовской области, Москве, Магаданской, Воронежской и Архангельской областях, Ханта-Мансийском автономном округе, Забайкальском крае.