Пекин, 13 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Согласно данным Министерства культуры и туризма, достопримечательности Китая посетили 73,41 млн внутренних туристов во время трехдневного Праздника середины осени, который завершился 12 сентября, сообщает газета China Daily.

David Stanley Китайские туристы

По данным министерства, доходы от внутреннего туризма, полученные за этот период, составили 28,68 млрд юаней (около $4,14 млрд).

Ночные экскурсии являются изюминкой Праздника середины осени. По данным министерства, озера и реки в таких городах, как Ханчжоу, Гуанчжоу, Шанхай и Нанкин, входят в число самых популярных мест для осмотра достопримечательностей в ночное время.

Праздник середины осени, также известный как Лунный праздник, в этом году пришелся на 10 сентября. Он обычно отмечается семейными встречами, наслаждением видами полной Луны и поеданием лунных пряников.