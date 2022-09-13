Надым, Ямало-Ненецкий АО, 13 сентября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Надымском районе Ямала неизвестные расхищают исторический объект — 501-ю стройку у разъезда «Глухариный». Об этом сообщает телерадиокомпания «Надым».

mvk. yanao.ru 501-я стройка. Разъезд «Глухариный». Ямал

Забила тревогу жительница Надыма, которая 10 сентября на 95 километре от города увидела, как некие люди грузят железнодорожные рельсы на грузовик.

Отмечается, что объект культурного наследия регионального значения «Лагпункт 501-й стройки № 76 у разъезда «Глухариный», представляет собой остатки деревянных строений и сопутствующих сооружений лагерного пункта, расположенного на 217 км железнодорожной линии Салехард — Надым. Историко-культурная ценность 501-й стройки состоит в том, что она является материальным свидетельством строительства силами заключённых в условиях вечной мерзлоты Трансарктической железнодорожной магистрали от Полярного Урала до Енисея. По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на территории бывшего лагерного пункта проводятся работы по созданию музея под открытым небом к 2024 году.

Ямальцы в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что рельсы лагпункта 501-й стройки разворовываются давно, однако правоохранительные органы, по мнению комментаторов, бездействуют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле 2022 года на администрацию Надымского района судебным решением возложена обязанность принять на учёт пять объектов культурного наследия 501-й стройки.