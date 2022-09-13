Якутск, , 06:48 — REGNUM Десятки сотрудников АО «ДСК», которая занимается возведением зданий и производством стройматериалов, будут уволены в ноябре. Об этом работники, попавшие под сокращение, рассказали ИА SakhaDay.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

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Людей уведомили, что после сокращения им нужно будет обратиться в центр занятости населения. Сотрудники недоумевают, что стало причиной массовых сокращений.

«Оставляют только управленческий аппарат. Интересно, знают ли об этом власти, или по-тихому это делают? Ведь президент обещает не сокращать, строить, развивать такие предприятия, а с нами так поступают», — возмущены люди.

Как сообщало ИА REGNUM, кризисные явления в российской экономике, скорее всего, будут носить затяжной характер, заявила 23 августа доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Ирина Разинкина. Она прогнозировала сокращение зарплат и рост уровня безработицы.