Кызыл, 13 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Туве следователи организовали процессуальную проверку по факту ЧП во время праздничного салюта в Кызыле, в результате которого пострадали люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

Фейерверк должен был стать завершением торжественных мероприятий в честь Дня города. Запуск производился с баржи посреди реки Енисей. По данным следствия, в момент запуска произошло возгорание пиротехнического изделия в мортире.

«В результате попадания горящих элементов фейерверка пострадали люди. На сегодняшний день зафиксировано 2 факта обращения граждан за медицинской помощью 30-ти и 10-ти лет с термическими ожогами», — отметили в ведомстве.

Сотрудники СКР намерены проверить инцидент на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По её результатам будет принято процессуальное решение.