Пекин, 13 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Провинция Чжэцзян на востоке Китая повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до III уровня в связи приближением 12-го в этом году тайфуна «Муифа», сообщает 13 сентября газета China Daily.

NASA Johnson Space Center Тайфун

По данным провинциального департамента по чрезвычайным ситуациям, провинциальный штаб по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухой повысил уровень реагирования 12 сентября вечером по местному времени. Власти по всему Чжэцзяну будут внимательно следить за развитием тайфуна и примут ряд мер предосторожности, включая раннее предупреждение и эвакуацию людей в безопасное место.

По данным местного метеорологического управления, в 14:00 по местному времени 12 сентября «Муифа» находился примерно в 610 км к юго-востоку от города Чжоушань. В эпицентре ветер достигал скорости 144 км/час, а сам тайфунг двигался на север со скоростью 5-10 км/час. Прогнозировалось, что в ночь с 14 на 15 сентября он выйдет к побережью или пройдет вдоль него от Чжоушаня до Нинбо.