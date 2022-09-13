Пекин, 13 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Производство молочной продукции в Китае увеличилось в 2021 году, чему способствовало устойчивое восстановление спроса, сообщает агентство Синьхуа.

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Производство молочной продукции в стране в прошлом году составило 37,78 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете, опубликованном на международной конференции и выставке, состоявшейся на прошлой неделе в городе Цзинане провинции Шаньдун.

Доля крупномасштабного разведения достигла 70%, что на 2,8 процентных пункта больше в годовом исчислении. Львиная доля рынка детских смесей в стране находилась в руках китайских брендов, причем на долю китайских производителей приходилось 68%.

Согласно отчету, производство молока в Китае продолжило устойчивый рост в первой половине года, увеличившись на 8,4% в годовом исчислении.