Пекин, 13 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Установленная емкость аккумуляторных батарей в Китае быстро выросла в августе на фоне бума на рынке электромобилей в стране, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Tesla

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце установленная емкость аккумуляторных батарей для электромобилей выросла на 121% в годовом исчислении и составила в общей сложности 27,8 ГВт/ч.

В частности, в 2017 году было установлено около 17,2 ГВт/ч литий-железо-фосфатных батарей (LiFePO4), что на 138,6% больше, чем годом ранее и составляет 62% от общего месячного объема.

По данным ассоциации, рынок электромобилей Китая продолжал сохранять темпы роста в августе, при этом продажи удвоились по сравнению с августом 2021 года и составили 666 600 единиц.