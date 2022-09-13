Москва, , 06:30 — REGNUM Супруги, которые состоят в зарегистрированном браке 50 лет и более, могут претендовать на денежные выплаты от властей России. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Старость (сс) sabinevanerp

По ее словам, такую привилегию имеют только жители 19 российских регионов. Эксперт отметила, что каждый из указанных субъектов РФ устанавливает свои условия.

«Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила», — заявила Иванова-Швец агентству «Прайм».

Для получения средств супруги должны обратиться с соответствующим заявлением в органы социального обеспечения по месту жительства. Подобные выплаты положены им каждые пять или десять лет. При этом в Санкт-Петербурге супруги могут рассчитывать на выплату 50 тыс. рублей, а в Калужской области — только 4,5 тыс. рублей.

Некоторые регионы страны ввели специальные памятные знаки или медали для отмечающих «золотую свадьбу».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа РБК со ссылкой на Центробанк России распространил информацию о том, что российские граждане в июне 2022 года вывели за рубеж в иностранные банки $4,7 млрд, что является максимумом с 2018 года.

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