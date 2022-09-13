Пекин, 13 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Официальные данные показали, что текстильная промышленность Китая продемонстрировала стабильный рост выручки за первые семь месяцев года, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Одежда

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, текстильные компании с годовым доходом от основного бизнеса не менее 20 млн юаней (около $2,89 млн) заработали за этот период 2,96 трлн юаней, что на 4,6% больше в годовом исчислении.

Общий объем производства с добавленной стоимостью этих компаний вырос на 0,3% в годовом исчислении за этот период. Совокупный объем продаж первичной розничной торговли за период с января по июль составил 9,48 трлн юаней, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Экспорт одежды из страны достиг $189,4 млн, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении.