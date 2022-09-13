Хабаровск, , 06:26 — REGNUM В ТОР «Хабаровск» построят домостроительный комбинат, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Новое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Проект нового резидента ДСК «Прогресс» позволит ускорить и удешевить строительство жилья и социальной инфраструктуры за счёт быстрого монтажа конструкций, непосредственной близости завода к основным стройплощадкам краевого центра.

В год предприятие планирует производить до 100 тыс. кв. метров продукции. По соглашению с КРДВ будет вложено 350 млн рублей. 150 жителей Хабаровского края получат работу на новом современном предприятии. Ввод в эксплуатацию домостроительного комбината запланирован на конец 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза превысили среднероссийский уровень, заявил 12 сентября полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.