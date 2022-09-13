Иньчуань, Китай, , 06:26 — REGNUM За первые восемь месяцев 2022 года внешняя торговля Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая выросла на 66,8% в годовом исчислении и достигла 17,41 млрд юаней (около $2,52 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

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Из общего объема экспорт вырос на 76,1% в годовом исчислении до 13,93 млрд юаней, сообщила Иньчуаньская таможня.

За этот период внешняя торговля Нинся с Евросоюзом, Соединенными Штатами и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии составила 3,65 млрд юаней, 1,7 млрд юаней и 1,64 млрд юаней соответственно, что на 100%, 65,2% и 21,9% больше в годовом исчислении.

С января по август импорт и экспорт частных предприятий в регионе достигли 12,23 млрд юаней, увеличившись на 72,7% в годовом исчислении.