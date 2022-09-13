Якутск, 13 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В десяти районах Якутии 13 сентября ветер усилится до порывистого. На севере и северо-востоке региона также ожидается мокрый снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГМС республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

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Штормовым ветер станет в Мирнинском, Ленском, Олёкминском, Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском и Кобяйском районах, его скорость увеличится до 15-20 м/с.

В некоторых населённых пунктах на северо-востоке республики температура воздуха опустится до — 11. Минусовые температуры (до — 5) также ожидаются в центральных районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер в Якутске 8 сентября уронил остановку, опрокинул входную группу в одном из магазинов города, придавив человека. Обрывы линий электропередачи окончательно восстановят только 13 сентября.