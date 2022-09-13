Токио, 13 сентября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Японии на территории АЭС «Токай-2», расположенной в соседней с Токио префектуре Ибараки, 13 сентября произошло возгорание трансформатора. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его данным, пожар на АЭС к настоящему времени ликвидирован, утечки радиоактивных материалов не произошло. Специалисты станции в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия призывает власти Японии ответственно подойти к вопросу сброса в Тихий океан радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

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