Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. На Сахалине в реке Пугачёвка всплыли на поверхность воды тонны мёртвой рыбы. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Джон Сингер Сарджент. Лосось на камнях. 1901

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«Под берегом ближе к устью. Я не знаю сколько там тонн. Рыба не поротая. Просто рыба дохнет», — сказал автор видео.

Рыба протухла и воняет.

Сообщается, что в причинах массового мора рыбы будут разбираться специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж одного из траулеров приморской компании «Доброфлот» выловил несколько огромных тунцов у берегов курильского острова Итуруп, написали «Вести: Приморье».