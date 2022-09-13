Пекин, 13 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Индекс логистики электронной коммерции Китая в августе снизился из-за спорадических вспышек случаев заболевания COVID-19, показали отраслевые данные, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно опросу, проведенному совместно Китайской Федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, в прошлом месяце индекс составил 104,2 пункта, что на 2,2 пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Исследование объяснило сокращение логистических предприятий электронной коммерции сбоями, вызванными COVID-19 в рыночном спросе и предложении в августе.

Опрос, однако, продемонстрировал оптимизм в отношении индекса в сентябре, отметив, что возобновление работы школ в ближайшие дни обеспечит благоприятные факторы для индустрии логистики электронной коммерции. Индекс логистики электронной коммерции Китая основан на показателе за январь 2015 года с начальной точкой в 100 пунктов.