Сан-Матео, США, 13 сентября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Sony неожиданно анонсировала новую трансляцию State of Play, которая начнётся 14 сентября 2022 года, в 01:00 по московскому времени. Об этом компания сообщила 12 сентября на страницах PlayStation в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В своём блоге компания отметила, что решила приурочить внеочередной State of Play к проведению выставки достижений в области видеоигр Tokyo Game Show 2022. Стрим будет длиться около 20 минут, в его рамках PlayStation представит десять игр от японских разработчиков для консолей PlaySation 5 и PlayStation 4, а также гарнитуры виртуальной реальности PSVR2.

Напомним, Tokyo Game Show 2022 пройдёт с 15 по 18 сентября 2022 года в выставочном комплексе «Макухари Мессе», расположенном в японском городе Тиба. Ранее организаторы мероприятия сообщили, что заявки на участие подали более 450 компаний, и т.ч. SEGA, THQ Nordic, Sony, Konami и другие.