Владивосток, , 06:17 — REGNUM С начала сентября на предприятиях Приморья зафиксировано два смертельных случая и два тяжёлых травмирования работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федерации профсоюзов края.

Труп Ben Smith

Читайте также: Названа причина гибели работницы на пермском зернохранилище

В Дальневосточном учебном центре профессиональных квалификаций «РЖД» 38-летний монтёр пути во время обеденного перерыва пожаловался на ухудшения самочувствия. Прибывшие медики констатировали смерть.

В компании «Восток-ИвестСталь» 49-летний коммерческий директор внезапно упал в павильоне и умер.

Тяжелые несчастные случаи так же оказались идентичными.

43-летний осмотрщик гидротехнических сооружений «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому и Хабаровскому краям» при падении с трёхметровой высоты получил переломы.

36-летний инженер-электромеханик предприятия «ПримИнвест-С» упал с 1,5-метровой стремянки и получил закрытый перелом позвоночника.

Ведётся расследование всех трагических случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора назвали причину гибели работницы на зернохранилище в деревне Кичаново — бункер обрушился из-за ранее обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера.