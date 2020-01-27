Москва, 13 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Во вторник, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура воздуха до +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Борис Кустодиев. Осень.1924

В ночь на 14 сентября в столице облачно, небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер восточный 6−11 м/с, ночью — 4−9 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В среду, 14 сентября, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +11… +16 °C, облачно, небольшой дождь, атмосферное давление 741 (−6) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Подмосковья в период с 13 по 14 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность.