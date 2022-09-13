Прокопьевск, Кемеровская область, , 06:14 — REGNUM После поднятия на флагшток перевёрнутого триколора в одной из школ Прокопьевска проведена проверка. Об этом сообщили в министерстве образования Кемеровской области.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Напомним, что подписчик одного из пабликов социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором видно, что в одной из прокопьевских школ под гимн страны подняли перевёрнутый флаг России.

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«По данному факту проведена проверка. В прокопьевской школе №2 действительно при поднятии государственного флага было перепутано направление крепления полотна, — заявили в региональном минобре. — Ошибка была оперативно исправлена сотрудниками школы, после чего флаг был торжественно поднят под гимн Российской Федерации».

В министерстве уточнили, что за ненадлежащий контроль социального педагога и замдиректора по воспитательной работе привлекли к дисциплинарной ответственности. Для недопущения подобных случаев министерство образования Кузбасса повторно направило в муниципалитеты церемониал поднятия флага.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполнять гимн и поднимать государственный флаг России в кузбасских школах начали с 25 апреля. Решение было принято на совещании областного правительства.